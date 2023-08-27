Ünlü isim Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum'da! El ele yürüdüler

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kaya Çilingiroğlu, son olarak geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak’taki bir plajda yeni sevgilisi Neşe ile objektiflere takıldı.



Mekana erken saatlerde gelip deniz keyfi yapan ikili, yine mekanı hızlıca terk etti. İskeleden denize girecekleri sırada el ele tutuşup yürüyen çiftin romantik anları, kameralara böyle yansıdı.

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