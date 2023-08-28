Ünlü isim Alya ilk kez sevgilisiyle görüntülendi!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kanal D'de geçtiğimiz haziran ayında final yapan Camdaki Kız'ın Laz Kızı Alya Şahinler, önceki gün Türkbükü'nde sevgilisiyle görüntülendi.



Denize giren çift, deniz üzerine sabitlenmiş iskelede aşka geldi.



Sevgilisinin dizine yatan Şahinler, iskele üzerinde sarılıp keyifli dakikalar geçirdi.

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