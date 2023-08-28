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Ünlü isim Alya ilk kez sevgilisiyle görüntülendi!

'Camdaki Kız' dizisinde hayat verdiği 'Laz Kızı' karakteriyle büyük beğeni toplayan şarkıcı Alya, Türkbükü'nde sevgilisiyle görüntülendi. İskelede aşka gelen Şahinler,sevgilisinin dizine yattı.

Ünlü isim Alya ilk kez sevgilisiyle görüntülendi!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kanal D'de geçtiğimiz haziran ayında final yapan Camdaki Kız'ın Laz Kızı Alya Şahinler, önceki gün Türkbükü'nde sevgilisiyle görüntülendi.

Ünlü isim Alya ilk kez sevgilisiyle görüntülendi!
Denize giren çift, deniz üzerine sabitlenmiş iskelede aşka geldi.

Ünlü isim Alya ilk kez sevgilisiyle görüntülendi!
Sevgilisinin dizine yatan Şahinler, iskele üzerinde sarılıp keyifli dakikalar geçirdi.

Ünlü isim Alya ilk kez sevgilisiyle görüntülendi!

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