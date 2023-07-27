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Ünlü ikili Berrak Tüzünataç ile Umut Eker arasında hararetli konuşma!

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak Momo Beach’te objektiflere yansıyan 38 yaşındaki güzele, stil danışmanı Umut Eker de eşlik etti.

Ünlü ikili Berrak Tüzünataç ile Umut Eker arasında hararetli konuşma!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kavurucu sıcakların ülke genelinde etkili olması nedeniyle ünlüler dünyası da rotalarını popüler tatil bölgelerine çevirdi. Bu isimlerden biri de Berrak Tüzünataç oldu.

Ünlü ikili Berrak Tüzünataç ile Umut Eker arasında hararetli konuşma!
Yalıkavak'ta locada oturduğu sırada stil danışmanı Umut Eker'e hararetli şekilde bir şeyler anlatan oyuncu, bir ara ayağa da kalkarak, el hareketleriyle durumu özetledi.

Ünlü ikili Berrak Tüzünataç ile Umut Eker arasında hararetli konuşma!
Haziran başından bu yana popüler turizm bölgesi Bodrum'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Berrak Tüzünataç, güzelliği ve formda görüntüsü ile plajın yıldızı oldu.

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