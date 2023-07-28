Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, Çeşme tatillerinde objektiflere takıldı. Arkadaş grubuyla birlikte önceki gün The Beach Of Momo'ya giden ünlü çift, neşeli bir muhabbetin ardından yüzerek serinledi.
KISA SÜRELİ ROMANTİZM
Şezlongda uzanır gibi denizin üstünde yatan Elçin ve Bayat, bir süre bu şekilde kalarak adeta suda keyif yaptı. Keyiflerinin yerinde oldukları gözlenen ikili, bir ara sarılıp yakınlaşarak kısa süreli romantizm yaşadı.
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