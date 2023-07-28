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Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi

Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat, Çeşme tatillerinde objektiflere takıldı. Keyiflerinin yerinde oldukları gözlenen ikili, bir ara sarılıp yakınlaşarak kısa süreli romantizm yaşadı.

Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, Çeşme tatillerinde objektiflere takıldı. Arkadaş grubuyla birlikte önceki gün The Beach Of Momo'ya giden ünlü çift, neşeli bir muhabbetin ardından yüzerek serinledi.

Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi

KISA SÜRELİ ROMANTİZM

Şezlongda uzanır gibi denizin üstünde yatan Elçin ve Bayat, bir süre bu şekilde kalarak adeta suda keyif yaptı. Keyiflerinin yerinde oldukları gözlenen ikili, bir ara sarılıp yakınlaşarak kısa süreli romantizm yaşadı.

Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi

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