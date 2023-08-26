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Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz Bodrum'da aşka geldi

Bir dönem Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz ile aşkı tam gaz devam eden Yasmin Erbil, sevgilisiyle birlikte Bodrum'a gitti. ikili, plajda romantik anlar yaşadı.

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Sosyal medyadan paylaştıkları romantik karelerle sık sık gündeme gelen ikili, son olarak geçtiğimiz gün Bodrum Ortakent’teki bir plajda objektiflere takıldı.

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz Bodrum'da aşka geldi

SEVGİLİSİNİ DEFALARDA ÖPTÜ

Aşka gelen çiftten Yasemin Erbil, sevgilisinin omuzunu ısırıp sevgi gösterisinde bulunurken, Yiğit Poyraz da Erbil’i defalarca öptü. Erbil, denize girip serinlemeyi tercih etti. Poyraz ise günü kitap okuyarak geçirdi.

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz Bodrum'da aşka geldi
FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yasemin Erbil’in deniz içerisinde gördüğü köpek ile zaman geçirip oynadı. Güzel oyuncunun iddialı bikinisi ve fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz Bodrum'da aşka geldi

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