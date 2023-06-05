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Ünlü çift Tuba Ünsal ile sevgilisi Serdar Turan Bodrum'da aşka geldi

Tuba Ünsal ile sevgilisi Serdar Turan, yaz sezonunu açtı. Çift, plajda ve denizde aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Tuba Ünsal ile sevgilisi Serdar Turan Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan'la tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Çift, Yalıkavak Edition Hotel'de gerçekleşen davetin ardından plaja indi.

Ünlü çift Tuba Ünsal ile sevgilisi Serdar Turan Bodrum'da aşka geldi
İskelede sevgilisine sarılan oyuncu, denizde ise aşka geldi. Ünsal, iskelenin merdivenlerinden inerken ayağını burktu.

Ünlü çift Tuba Ünsal ile sevgilisi Serdar Turan Bodrum'da aşka geldi

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