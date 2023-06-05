Ünlü çift Tuba Ünsal ile sevgilisi Serdar Turan Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan'la tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Çift, Yalıkavak Edition Hotel'de gerçekleşen davetin ardından plaja indi.



İskelede sevgilisine sarılan oyuncu, denizde ise aşka geldi. Ünsal, iskelenin merdivenlerinden inerken ayağını burktu.

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