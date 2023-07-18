Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu denizde kavga etti

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ünlü model Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’dan Haziran 2021’de ayrılmıştı. Sonrasında da oyuncu Burcu Özberk’in 2020’de yılında sevgili olduğu işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.



23 yaşıdaki Şahin, önceki gün sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrum Yalıkavak’taki Momo beach’te objektiflere takıldı.



DENİZDE GERİNLİK!

Baş başa denize girip sevgilisine öpücükler konduran tescilli güzel, Kazancıoğlu ile deniz çıkışı gerginlik yaşadı. Aralarında tartışma çıktığı anlaşılan düşünülen ikiliden Şahin, yüzünü asarak denizden tek başına çıkınca sevgilisine kızdığı anlaşıldı.

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