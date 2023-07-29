Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bodrum’da tatil yapan Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, önceki gün Yalıkavak’taki Momo Beach’teydi.



Hem denizde hem de şezlongda öpüşen çiftin plajdaki romantik anları objektife böyle yansıdı.

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