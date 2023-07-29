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Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bodrum’da tatil yapan Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, önceki gün Yalıkavak’taki Momo Beach’teydi.

Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi
Hem denizde hem de şezlongda öpüşen çiftin plajdaki romantik anları objektife böyle yansıdı.

Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi

 

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