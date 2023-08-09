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Ünlü çift Serkan Keskin-Meriç Aral çifti Bozburun'da ön balayında!

Ünlü çift Serkan Keskin-Meriç Aral çifti Bozburun'da ön balayında! İşte haberin detayları...

Ünlü çift Serkan Keskin-Meriç Aral çifti Bozburun'da ön balayında!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral (34) ile Serkan Keskin (45), nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu, evlilik teklifine 'evet' dediği meslektaşı ile Marmaris Bozburun'da görüntülendi.

Ünlü çift Serkan Keskin-Meriç Aral çifti Bozburun'da ön balayında!


MARMARİS'TE TATİL

Dünyaevine girmek için hazırlanan ikili, önceki gün Marmaris Bozburun'da objektiflere yansıdı.

Ünlü çift Serkan Keskin-Meriç Aral çifti Bozburun'da ön balayında!

Deniz keyfi yapan aşıklardan Keskin, basın mensuplarına görüntü vermek istemedi. Sevgilisi şezlonguna geçip bikinisini değiştirirken, Keskin bir süre daha suda kalmaya devam etti.

Ünlü çift Serkan Keskin-Meriç Aral çifti Bozburun'da ön balayında!
GÖZDEN KAYBOLDU

Kameralara yakalanmama uğraşının boşuna olduğunu fark eden Keskin, başka bir iskeleden çıkıp, hızla gözlerden kayboldu.

Ünlü çift Serkan Keskin-Meriç Aral çifti Bozburun'da ön balayında!

GÖBEĞİNİ KAPATTI

Oyuncu çift, akşam saatlerinde güneşlenmeyi tercih etti. Bu sırada Keskin'in, havlusuyla göbeğini kapatması dikkat çekti.

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