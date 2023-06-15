Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Havalar ısınmasıyla birlikte ünlüler da rotasını tatil bölgelerine çevirdi. Bu isimlerden biri de Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz oldu. 29 yaşındaki güzel ile sevgilisi Kaan Yıldırım (36), tatil sezonunu açtı.



Önceki gün Bodrum Demircikoy’daki Amanrüya Hotel'in plajında görüntülenen oyuncu çift, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.



ROMANTİK ANLAR

Deniz’in güneşlendiği sırada ayak ucuna oturan Yıldırım, sevgilisini öpmelere doyamadı. Şezlongta sevgilisinin ayaklarıyla oynayıp, masaj yapan oyuncunun bu halleri objektiflere yansıdı.

Denize girmek için iskelenin ucuna gelen aşıklar, birbirlerine sarılıp renkli görüntüler sergiledi.



ESTETİK ATLAYIŞ

Denize estetik atlayış yapmak isteyen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’den telefonla kendisini görüntülemesini istedi. Oyuncunun kendisine has atlayış şekli dikkat çekti.



FİT PINAR

Kaan Yıldırım’ın ardından iskeleden kendini Ege'nin serin sularına bırakan Pınar Deniz, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu attı.



Doğal güzelliği ile adından söz ettiren genç oyuncunun formda götüntüsü dikkat çekti.

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