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Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Bodrum'da aşka geldi

Pınar Deniz, 7 Mayıs'ta yayınlanan 63'üncü bölümü ile sezon finali yapan 'Yargı'da, 'Ceylin' performansıyla alkış alıyor. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan güzel oyuncunun, meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşkı doludizgin devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan mutlu çift, konakladıkları otelin plajında aşka gelerek düşman çatlattı.

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Havalar ısınmasıyla birlikte ünlüler da rotasını tatil bölgelerine çevirdi. Bu isimlerden biri de Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz oldu. 29 yaşındaki güzel ile sevgilisi Kaan Yıldırım (36), tatil sezonunu açtı.

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Bodrum'da aşka geldi
Önceki gün Bodrum Demircikoy’daki Amanrüya Hotel'in plajında görüntülenen oyuncu çift, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.


ROMANTİK ANLAR

Deniz’in güneşlendiği sırada ayak ucuna oturan Yıldırım, sevgilisini öpmelere doyamadı. Şezlongta sevgilisinin ayaklarıyla oynayıp, masaj yapan oyuncunun bu halleri objektiflere yansıdı.

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Bodrum'da aşka geldi

Denize girmek için iskelenin ucuna gelen aşıklar, birbirlerine sarılıp renkli görüntüler sergiledi.

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Bodrum'da aşka geldi
ESTETİK ATLAYIŞ

Denize estetik atlayış yapmak isteyen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz’den telefonla kendisini görüntülemesini istedi. Oyuncunun kendisine has atlayış şekli dikkat çekti.

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Bodrum'da aşka geldi
FİT PINAR

Kaan Yıldırım’ın ardından iskeleden kendini Ege'nin serin sularına bırakan Pınar Deniz, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu attı.

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Bodrum'da aşka geldi
Doğal güzelliği ile adından söz ettiren genç oyuncunun formda götüntüsü dikkat çekti.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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