  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Oktay Çubuk ile Melissa Gizem aşka geldi!

Ünlü çift Oktay Çubuk ile Melissa Gizem aşka geldi! İşte haberin detayları...

Ünlü çift Oktay Çubuk ile Melissa Gizem aşka geldi!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Oyuncu Oktay Çubuk, sevgilisi Melissa Gizem ile Çeşme’de. Önceki gün Çeşme'de bir beach'e gelen çift, yüzmek yerine köpekleriyle vakit geçirdi.

Ünlü çift Oktay Çubuk ile Melissa Gizem aşka geldi!

Can dostlarını öpücüklere boğduktan sonra birbirleriyle de öpüşüp sarılarak romantizm dolu görüntülere imza attılar. Melissa Gizem çektikleri pozlara bakıp bol bol güldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tuvana Türkay'a hayranlarından şok uyarı!
  Magazin

Tuvana Türkay'a hayranlarından şok uyarı!

Sadık Ahmet filminin çekimleri 21 Ağustos'ta başlayacak
  Magazin

Sadık Ahmet filminin çekimleri 21 Ağustos'ta başlayacak

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!
  Magazin

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler Bodrum'da halk plajına gitti!
  Magazin

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler Bodrum'da halk plajına gitti!

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Erkin Koray'ın kızı Damla Koray mezarlık uyarısı yaptı!
  Magazin

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Erkin Koray'ın kızı Damla Koray mezarlık uyarısı yaptı!

Ayşe Kökçü fenomen olan Bizimkiler dizisi hakkında konuştu! Bizimkiler yeniden mi çekiliyor?
  Magazin

Ayşe Kökçü fenomen olan Bizimkiler dizisi hakkında konuştu! Bizimkiler yeniden mi çekiliyor?