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Ünlü çift İrem Sak ile Furkan Korkmaz denizde aşka geldi

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İrem Sak ile basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz, Çeşme’de görüntülendi.

Ünlü çift İrem Sak ile Furkan Korkmaz denizde aşka geldi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz ile Çeşme’de görüntülendi. Kendisini çeken gazetecileri kendi telefonu ile çekerek sevgilisine gösteren Sak, uzun süre şezlongundan kalkmadı.

Ünlü çift İrem Sak ile Furkan Korkmaz denizde aşka geldi
Sevgilisi Korkmaz arkadaşları ile denize girerken Sak da yan tarafta oturan arkadaşlarının yanına giderek uzun süre sohbet etti. Akşama doğru denizde olan sevgilisinin yanına doğru gitmek için kalkan Sak, gazeteci var mı diye etrafına baktı.

Ünlü çift İrem Sak ile Furkan Korkmaz denizde aşka geldi
DENİZDE AŞKA GELDİLER

Sak, sevgilisi Korkmaz'a sarılarak öptü. İkili, suyun içinde voleybol oynadı. Çift, daha sonra basketbol antrenmanı yaparak uzun süre denizde kaldı. Sak ile arkadaşları kendilerini çeken gazetecilere deniz içerisinde durup durup baktılar.

Ünlü çift İrem Sak ile Furkan Korkmaz denizde aşka geldi

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