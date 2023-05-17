Ünlü çift İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan ilk kez görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Beş yıl evli olduğu mimar Mihre Mutlu'yla geçtiğimiz sene boşanan İbrahim Çelikkol, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu sosyetik sevgilisi Natali Yarcan'la Karaköy Lokantası'nda baş başa yemek yedi.

Mekan çıkışı karşısında gazetecileri gören çift, ilk önce panik yaptı. Çelikkol, Yarcan gazetecilere arkasını dönünce, "Ne yapıyorsun? Saklayacak bir şeyimiz yok, rahat ol" dedi. Çiçeği burnunda sevgililer, daha sonra aşk pozu verdi.

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