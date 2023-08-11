Ünlü çift Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızı Jan Asya

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ünlü oyuncular Gupse Özay ile Barış Arduç, 9 Eylül 2022’de çocuk sahibi olmuştu. Kızları Jan Asya’yı gözlerden uzak büyüten çift, önceki gün Çeşme’deki bir plajda görüntülendi.



Gupse Özay minik bebeğini suya sokarken, Barış Arduç da onları yalnız bırakmadı.



Gupse Özay ve Barış Arduç, denizde Jan Asya’yla oyunlar oynadı. Arduç minik bebeği havalara uçururken, Özay da baba-kızın videolarını çekti. Gupse Özay daha sonra bebeğini şezlonga götürüp havluya sardı, Barış Arduç ise denizde biraz daha kalıp serin suların keyfini çıkardı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.