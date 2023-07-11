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Ünlü çift Gamze Topuz ile Tümer Metin ayrıldı!

Gamze Topuz'un, yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin ile yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Ünlü çift Gamze Topuz ile Tümer Metin ayrıldı!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, 'Doktorlar' dizisindeki rolü ile adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Gamze Topuz'un, yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı eski futbolcu sevgilisi Tümer Metin ile yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı. Ayrılık sonrası soluğu Alaçatı’daki evinde alan Tümer Metin, önceki gün Çeşme'de bir plajda görüntülendi.

Ünlü çift Gamze Topuz ile Tümer Metin ayrıldı!
Tek başına güneşlenen 48 yaşındaki Tümer Metin, sık sık telefon ile konuşurken objektiflere yansıdı.

Ünlü çift Gamze Topuz ile Tümer Metin ayrıldı!
ROMANTİK PAYLAŞIM

Öte yandan 2021 yılının Aralık ayında 6'ncı yıl dönümlerini kutlayan çiftten 39 yaşındaki Gamze Topuz, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapmıştı.

Ünlü çift Gamze Topuz ile Tümer Metin ayrıldı!

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