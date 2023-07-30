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Ünlü çift Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına devam ediyor

Ünlü çift Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına devam ediyor. İşte detaylar...

Ünlü çift Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına devam ediyor

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Geçen ay evlenen oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, balayına devam ediyor.

Ünlü çift Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına devam ediyor
Bodrum’da tatil yapan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, geçen cuma Yalıkavak’taki Xuma Beach’te görüntülendi. Öğle saatlerinde el ele denize giren çift, suda romantik anlar yaşadı. Eda Ece’ye plajda hayranları da ilgi gösterdi.

Ünlü çift Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına devam ediyor

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