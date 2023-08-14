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Ünlü çift Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de aşka geldi

NBA ‘de San Antonio Spurs’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçen yıl evlendikleri Çeşme’de aşk tazeledi. Düğün yaptıkları Fly-Inn Beach'te denize giren çift, mutlu ve romantik halleriyle dikkat çekti. İkili birbirlerini öpmeye doyamadı.

Ünlü çift Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de aşka geldi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Amerika Teksas basketbol takımı San Antonio Spurs’da görev alan Cedi Osman ile oyuncu eşi Ebru Şahin, geçtiğimiz sene yaşamlarını birleştirdikleri Çeşme’de aşk tazeledi.

Ünlü çift Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de aşka geldi

2022 yazında düğün yaptıkları mekanda denize giren çift, mutluluk ve romantizm dolu bir gün geçirdi.

Ünlü çift Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de aşka geldi

Çift tanıştıkları ve düğün yaptıkları Alaçatı'daki lüks beach'te tatil yapmak ve dinlenmek için geri döndü.

Ünlü çift Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de aşka geldi

Burada denize girdiler ve anılarını tazelediler. Karı-koca önce plajdaki şezlonglarına kurulup uzun uzun sohbet etti. Daha sonra Ebru Şahin tek başına denize girdi.

SUDA ROMANTİK ANLAR
Ardından Cedi Osman, Ebru Şahin’e katıldı. Eşine sarıldı ve suda romantik anlar yaşadılar.

Ünlü çift Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de aşka geldi

Sonra da birlikte yüzdüler.

Ünlü çift Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de aşka geldi

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Cedi Osman, geçtiğimiz aylarda eşinin yeni yaşını kutlamıştı.

Ünlü çift Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de aşka geldi

1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasında eşiyle siyah beyaz romantik karelerine yer vermişti.

 Ünlü çift Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de aşka geldi

 

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