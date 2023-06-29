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Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan Bodrum'da aşka geldi

Geçtiğimiz şubat ayında Milano’da dünyaevine giren Bora Akkaş ve Oben Alkan, ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. İkili, doğuma sayılı günler kala Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkararak aşk tazeledi.

Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bora Akkaş ile sekiz aylık hamile eşi Oben Alkan, Bodrum tatillerine devam ediyor.

Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan Bodrum'da aşka geldi
Ünlü çift, son olarak Ortakent’teki bir plajda objektiflere takıldı.

Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan Bodrum'da aşka geldi
Deniz ve güneşin tadını çıkaran Akkaş ile Alkan, denizin içerisinde birbirlerine sarılıp öperek aşk tazeledi.

Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan Bodrum'da aşka geldi

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