Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bora Akkaş ile sekiz aylık hamile eşi Oben Alkan, Bodrum tatillerine devam ediyor.



Ünlü çift, son olarak Ortakent’teki bir plajda objektiflere takıldı.



Deniz ve güneşin tadını çıkaran Akkaş ile Alkan, denizin içerisinde birbirlerine sarılıp öperek aşk tazeledi.

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