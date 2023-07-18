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Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü

Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü... İşte detaylar...

Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi TBMM eski Başkanı Köksal toptan yeğeni iş insanı Hamit Topaloğlu'nun kızı Melisa Topaloğlu'nun iş insanı Mehmet Kara'nın oğlu Talha Kara ile evlilik töreninde nikah şahitliği yaptı.

 Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü

Tören sırasında gelini olan yeğeni Melisa Topaloğlu Kara'ya nikah cüzdanını veen ünlü siyasetçi Köksal Toptan, "Çok değerli eşim Saime Toptan ile 57 yıllık evliyim, çok ama çok mutluyum hala ilk günkü gibi heyecanımı hiç kaybetmedim. Sizde bu heyecanla hep mutlu olun mutlu kalın" dedi.

Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü
İş insanı Hamit Topaloğlu ile, ise gelenek ve göreneklere kızımı babası Hamit Topaloğlu ve 450 rekor oyla 2007 yılında TMBB Başkanı seçilen Köksal Toptan'a mutlu günlerinde yalnız bırakmadığı için teşekkür ederken, ünlü siyasetçi toptan ise çok sevdiği Melisa içinde damat Talha Kara'ya babasının baktığı gibi bakacağına söz ver, yeğenimizi önce Allah'a sonra sana emanet, ha bu arada babasından daha iyi bakarım sakın deme, çünkü yeğenim Hamit'ten daha iyi kimse bakamaz Melisa'mıza bunu bil yeter" dedi.

 Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü

Babası gibi müteahhitlik belgesi alarak inşaat ve gayrimenkul sektörüne üniversiteden sonra giriş yapan Melisa Topaloğlu ile Pastane işletmeleri sahibi olan Talha Kara balayına yurt dışına Maldivler'e gittiler.

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