 Tibuk'lar 2 Aralık'a kilitlendi

Cemiyet hayatının renkli ve tanınmış isimlerinden Besim Tibuk ile 36 yıllık eşi Serap Tibuk arasındaki boşanma davasında sona gelindi. İstanbul 13. Aile Mahkemesi tarafından bir yıl kadar önce çiftin boşanmalarına ve Besim Tibuk'un kusurlu olarak boşanmaya sebebiyet vermesi nedeniyle Serap Tibuk’a maddi ve manevi tazminat ile nafaka ödemesine karar verilmişti. Serap Tibuk verilen boşanma kararının yanlış olduğunu, davanın adil görülmediğini, davada bir tanıklarının hiç dinlenmediğini, yurt dışında bulunan tanığının Besim Tibuk tarafından tehdit edildiğini, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını, bir tanıklarının ise özel bir duruşma açılarak ve kendilerinin bu duruşmada bulunmalarına fırsat verilmeden dinlendiğini, boşanma kararının yanlış olduğunu belirtmişti. İstinaf kararını temyiz eden çiftin davasına son noktayı Yargıtay koyacak. Besim Tibuk, Yargıtay’a başvurarak eşi Serap Tibuk’a ne tazminat ne de nafaka ödemek istemediğini belirten bir dilekçe verdi.



İstanbul 13. Aile Mahkemesi boşanma kararı ile iş insanı Besim Tibuk’un eşi Serap Tibuk’a 750 milyon lira maddi tazminat, 100 milyon lira manevi tazminat ile aylık 500 bin lira yoksulluk nafakasına hükmetmişti.

Besim Tibuk ödenecek tazminatlar ve nafakanın tamamen kaldırılması için istinaf mahkemesine avukatı aracılığı ile başvuruda bulundu. 10 Mayıs 2024’te istinaf mahkemesinde kabul edilen dava 55 günde karara bağlandı. Dava sonunda istinaf mahkemesi, 750 milyon liralık maddi tazminatı 50 milyon liraya, aylık yoksulluk nafakasını da 500 bin liradan 350 bin liraya indirirken, 100 milyon liralık manevi tazminatı da tamamen ortadan kaldırmıştı.

Besim Tibuk, Yargıtay’a verdiği dilekçede iki çocuğunun annesi ve 36 yıllık eşine tazminat ve nafaka ödemek istemediğini belirtti. Tazminat ve nafaka miktarı adeta yok edilen Serap Tibuk, İstinaf Mahkemesi’nin verdiği boşanma kararına da tepki göstererek avukatı Av. Dr. Gökçe Yıldırım aracılığıyla Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada Av. Dr. Gökçe Yıldırım, “Klasörlerden oluşan dava dosyasının niteliği, kapsamı, davanın usul ve esasına ilişkin çok sayıda hukuka aykırılık iddialarımızın bulunması rağmen; dosya inceleme bekleyen binlerce dosya arasından öne geçirilerek görülmemiş bir hızla karara bağlanmıştır. Bu husus mahkemenin tarafsız olmadığının açık kanıtıdır.

İstinaf incelemesi rutin dışına çıkılarak öncelikle yapılmış ve tamamen müvekkilin aleyhine ağır ve haksız bir mağduriyete neden olmuştur. İstinaf mahkemesi yerel mahkemede yapılan usule ve esasa ilişkin hataları görmezden gelmiş, sadece davacı Besim Tibuk’un talepleri doğrultusunda karar vermiştir. Aile Mahkemesi tarafından müvekkil lehine hükmedilen 100.000.000 TL manevi tazminat tamamen ortadan kaldırılmış; 750.000.000 TL maddi tazminat ise 1/15’e yani 50.000.000 TL ye indirilmiştir. Yine müvekkil lehine takdir olunan 500.000 TL yoksulluk nafakası ise, tedbir nafakasının da altına 350.000 TL ye düşürülmüştür.

Bu haksız ve taraflı karara karşı sesimizi duyurmak, kamuoyunun dikkatini çekmek, yapılan haksızlığı anlatabilmek için daha önce kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmıştır. İstinaf Mahkemesi kararına karşı tarafımızca temyiz yasa yoluna başvurulmuştur. Zengin ve güçlü iş insanı davacı Besim Tibuk 36 yıllık eşine ve 2 çocuğunun annesine tazminat ve nafaka verilmemesi gerektiğini belirterek istinaf kararını da temyiz etmiştir. Davacı Besim Tibuk müvekkilin yasal haklarını vermemek ve müvekkilimi mağdur etmek için sınır tanımamaya devam etmektedir.

Bu davada istinaf mahkemesinin görev gereklerinin dışına çıkarak, davayı jet hızıyla sadece 55 günde ve davacı tarafın isteklerine uygun olarak karara bağladığı ortadadır. Temyiz sürecine giren davayla ilgili müvekkilin haklarının korunması adına yapılan hukuk mücadelesine devam edildiğini, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz.” dedi.

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