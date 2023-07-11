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Suudi Prenses Bodrum'da! Kaldığı otelin tek gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Suudi Arabistan Prensesi Ameerah Al Taweel'in tatil için tercihi bu yaz Bodrum oldu. Prenses, önceki gün arkadaş grubuyla birlikte Yalıkavak'ta görüntülendi. Ameerah Al Taweel'e 13 kişilik ekip eşlik etti.

Suudi Prenses Bodrum'da! Kaldığı otelin tek gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tatil için Bodrum'u tercih eden Suudi Arabistan Prensesi Ameerah Al Taweel, önceki gün Yalıkavak'taki Momo Beach'te görüntülendi. Mekana öğle saatlerinde gelen Ameerah Al Twaeel ve arkadaş grubu, kiraladıkları locada gönlünce eğlendi.

Suudi Prenses Bodrum'da! Kaldığı otelin tek gecelik fiyatı dudak uçuklattı
FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN DUVARA ÇIKTI

Günün çoğunu arkadaşlarıyla birlikte locasında geçiren ve 13 kişilik ekibin eşlik ettiği Ameerah Al Taweel'ın fotoğraf çektirdiği anlar ise objektiflere böyle yansıdı.

  Suudi Prenses Bodrum'da! Kaldığı otelin tek gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Fotoğraf çektirmek için duvara çıkan prensesi, kadın arkadaşının kucaklayıp, taşımasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

Suudi Prenses Bodrum'da! Kaldığı otelin tek gecelik fiyatı dudak uçuklattı

GİTTİĞİ MEKANDA 220 BİN TL HESAP ÖDEDİ

Akşam 'Happy Hour' partisine kalan Al Taweel, mekanda 220 bin TL hesap ödedi. 10 gündür Bodrum'da olduğu öğrenilen Suudi Prenses'in günde üç mekan gezdiği, gittiği mekanlarda da bol bahşiş ve hesap bıraktığı öğrenildi.

Suudi Prenses Bodrum'da! Kaldığı otelin tek gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Ameerah Al Taweel'ın aynı gün içerisinde ise farklı mekanlara giderek 550 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

Suudi Prenses Bodrum'da! Kaldığı otelin tek gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Bodrum'da lüks bir otelde kalan prensesin ödediği gecelik oda fiyatı ise dudak uçuklattı. Geceliği 15 bin Euro (428 bin lira) olan villa merak uyandırdı. Suudi Prenses, otelde konaklayacağı 13 gün için toplamda ise 5 milyon 575 bin lira ödeyecek.

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