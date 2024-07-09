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Sosyete sitesi karıştı! Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk 7 aydır kira alamıyor

İş insanı Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk'ün başı kiracısıyla dertte. Bemtat Gıda'nın kurucusu iş insanı Serdar Özdoyuran ve eşi Petek Özdoyuran çiftine kiraya veren Şebnem Ercantürk kiracılarından 7 aydır kirasını alamıyor.  

Sosyete sitesi karıştı! Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk 7 aydır kira alamıyor

Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre; uğursuz site Şebnem Ercantürk'e de yaramadı. Sosyetik isim Bella Sombra’nın sahibi Şebnem Ercantürk'ün başı kiracısıyla dertte. Riva'da 5+1 oda 500 metrekare evinde oturan Bemtat Gıda’nın kurucusu Serdar Özdoyuran-Petek Özdoyuran çifti 2024 başından beri kira ödemiyorlar. 

Sosyete sitesi karıştı! Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk 7 aydır kira alamıyor

Trakya’nın tanınan ailelerinden olan Serdar-Petek Özdoyuran çiftinin ikinci sene itibarı ile hiçbir ödemedikleri gibi sonrasında telefonlarına çıkmayıp kira ödenmesi istendiğinde de kendisini telefonlardan engellediler. 

Sosyete sitesi karıştı! Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk 7 aydır kira alamıyor

Senelik peşin ödenmesi gereken kira bedelini 2023 Aralık ayından beri ödemeyen aileye icra takibi başlatan ve konuyu mahkemeye taşıyan Şebnem Ercantürk’ün aileye hiçbir şekilde ulaşamadığı öğrenildi. 

Sosyete sitesi karıştı! Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk 7 aydır kira alamıyor

Serdar Bilgili'nin yeğeni olan Şebnem Ercantürk’ün yakınlarına bu durum ile ilgili dert yandığı öğrenildi. 

Sosyete sitesi karıştı! Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk 7 aydır kira alamıyor

Evin olduğu site daha önce İbrahim Çelikol-Natali Yarcan ve Hadise- Mehmet Dinçerler'in evliliklerin sona erdiğinde yaşadıkları yer olarak meşhur olmuştu. 

Sosyete sitesi karıştı! Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk 7 aydır kira alamıyor

Mahkemede çözüm bekleyen Ercantürk’e diğer ünlülere de uğursuz gelen site yaramamış gibi gözüküyor.

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