Sosyete sitesi karıştı! Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk 7 aydır kira alamıyor

Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre; uğursuz site Şebnem Ercantürk'e de yaramadı. Sosyetik isim Bella Sombra’nın sahibi Şebnem Ercantürk'ün başı kiracısıyla dertte. Riva'da 5+1 oda 500 metrekare evinde oturan Bemtat Gıda’nın kurucusu Serdar Özdoyuran-Petek Özdoyuran çifti 2024 başından beri kira ödemiyorlar.

Trakya’nın tanınan ailelerinden olan Serdar-Petek Özdoyuran çiftinin ikinci sene itibarı ile hiçbir ödemedikleri gibi sonrasında telefonlarına çıkmayıp kira ödenmesi istendiğinde de kendisini telefonlardan engellediler.

Senelik peşin ödenmesi gereken kira bedelini 2023 Aralık ayından beri ödemeyen aileye icra takibi başlatan ve konuyu mahkemeye taşıyan Şebnem Ercantürk’ün aileye hiçbir şekilde ulaşamadığı öğrenildi.

Serdar Bilgili'nin yeğeni olan Şebnem Ercantürk’ün yakınlarına bu durum ile ilgili dert yandığı öğrenildi.

Evin olduğu site daha önce İbrahim Çelikol-Natali Yarcan ve Hadise- Mehmet Dinçerler'in evliliklerin sona erdiğinde yaşadıkları yer olarak meşhur olmuştu.

Mahkemede çözüm bekleyen Ercantürk’e diğer ünlülere de uğursuz gelen site yaramamış gibi gözüküyor.

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