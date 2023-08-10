Soruşturma açılan Şahan Gökbakar'dan flaş karar!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yaz aylarını ailesiyle birlikte Marmaris’te bulunan yazlığında geçiren Şahan Gökbakar, deniz keyfi için evinin önündeki kumsal yerine başka yerleri tercih ediyor.



Ünlü komedyen önceki gün de eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla beraber bir otelin plajına gitti. Aile, otele Zodyak botla geçti. Gökbakar, botu kendi kullandı. Lüks teknesinde kaptanı olmasına rağmen botu kendi kullanan komedyenin, evinin iskelesindeki “Özel mülktür girilmez” tabelasını da kaldırdığı görüldü. Komedyene iki yıl önce evinin iskelesindeki “Özel mülktür girilmez” yazısı nedeniyle soruşturma açılmıştı.

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