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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin'in gülümseten fotoğrafı

Çeşme’de tatil yapan Sinem Kobal, 3 yaşındaki kızı Lalin’le çarşı turunda görüntülendi. İşte haberin detayları...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin'in gülümseten fotoğrafı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Çeşme’de tatil yapan Sinem Kobal, önceki gün Alaçatı’da görüntülendi. Büyük kızı Lalin’le çarşıyı gezerken objektife yansıyan ünlü oyuncu, turuna Köşe Kahve’de mola verdi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin'in gülümseten fotoğrafı
KEDİYE ÖPÜCÜK

Anne-kız kafede baş başa içeceklerini yudumlayıp günün keyfini çıkardı. Mekândaki kedi, Lalin’in ilgi odağı oldu. Sevimli hayvana mama veren küçük kız kafeden ayrılırken onu öptü, sonra da annesiyle çarşıyı gezmeye devam etti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızı Lalin'in gülümseten fotoğrafı

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