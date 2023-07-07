Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Çeşme’de tatil yapan Sinem Kobal, önceki gün Alaçatı’da görüntülendi. Büyük kızı Lalin’le çarşıyı gezerken objektife yansıyan ünlü oyuncu, turuna Köşe Kahve’de mola verdi.
KEDİYE ÖPÜCÜK
Anne-kız kafede baş başa içeceklerini yudumlayıp günün keyfini çıkardı. Mekândaki kedi, Lalin’in ilgi odağı oldu. Sevimli hayvana mama veren küçük kız kafeden ayrılırken onu öptü, sonra da annesiyle çarşıyı gezmeye devam etti.
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