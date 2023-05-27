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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin bakın kime benziyor?

Ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin büyük kızı Lalin bakın kime benziyor? İşte haberin detaylar...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin bakın kime benziyor?

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sinem Kobal, büyük kızı Lalin'le Ulus'ta görüntülendi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin bakın kime benziyor?

Oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun, "Dördüncü buluşmamızda aşık oldum. Aşk evliliği yaptım" sözlerine, "Lalin'in yanında konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman ne kadar isterseniz konuşuruz" dedi. Çiftin kızlarının İmirzalıoğlu'na benzerliği dikkat çekti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin bakın kime benziyor?

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