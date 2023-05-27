Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin bakın kime benziyor?

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sinem Kobal, büyük kızı Lalin'le Ulus'ta görüntülendi.

Oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun, "Dördüncü buluşmamızda aşık oldum. Aşk evliliği yaptım" sözlerine, "Lalin'in yanında konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman ne kadar isterseniz konuşuruz" dedi. Çiftin kızlarının İmirzalıoğlu'na benzerliği dikkat çekti.

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