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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz teknede görüntülendi  

Adları birlikte anılan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz’un ilişkisi, Bodrum’da teknede çekilen fotoğraflarıyla belgelendi.

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz teknede görüntülendi  

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ayça Ayşin Turan’la 1.5 yıllık ilişkisi sona eren Alp Navruz, yeni aşkı yine kendi sektöründe buldu.

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz teknede görüntülendi  

Ünlü oyuncu, meslektaşı Sıla Türkoğlu’yla ilişki yaşamaya başladı. İki sevgili, birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülendi.

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz teknede görüntülendi  
GÜNEŞ BANYOSU

Yalıkavak’a demirledikleri teknede güneşin tadını çıkaran Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu, günü baş başa geçirdi. Sezonun yorgunluğunu atan âşıklar, denize girmek yerine güneşlenip sohbet etmekle yetindi.

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz teknede görüntülendi  

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