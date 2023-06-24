Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz teknede görüntülendi  

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ayça Ayşin Turan’la 1.5 yıllık ilişkisi sona eren Alp Navruz, yeni aşkı yine kendi sektöründe buldu.
Ünlü oyuncu, meslektaşı Sıla Türkoğlu’yla ilişki yaşamaya başladı. İki sevgili, birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülendi.
GÜNEŞ BANYOSU
Yalıkavak’a demirledikleri teknede güneşin tadını çıkaran Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu, günü baş başa geçirdi. Sezonun yorgunluğunu atan âşıklar, denize girmek yerine güneşlenip sohbet etmekle yetindi.
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