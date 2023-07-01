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Serenay Sarıkaya Bodrum'da gizemli arkadaşıyla görüntülendi

Serenay Sarıkaya, Yunanistan tatilinin ardından rotayı Bodrum’a çevirdi. Ünlü oyuncu, bayram tatili için geldiği Bodrum’da bir erkek arkadaşıyla güneşi batırdı. İkilinin yanına Seranay Sarıkaya’nın bir arkadaşı dahil olsa da eşyalarını toplayan kadın, kısa süre sonra ikiliyi yalnız bıraktı.

Serenay Sarıkaya Bodrum'da gizemli arkadaşıyla görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Rol aldığı 'Aile' dizisi ve 'Alice Müzikali'nin final yapmasının ardından yoğun bir tempoyu geride bırakan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda yaz sezonunu açmıştı.

 Serenay Sarıkaya Bodrum'da gizemli arkadaşıyla görüntülendi

Ünlü oyuncu, tatilin keyfini Yunanistan'da çıkarmayı tercih etmişti. Yunanistan tatilinin ardından rotayı Bodrum’a çeviren oyuncu, önceki gün gözlerden uzak bir otelin plajında erkek arkadaşıyla görüntülendi.

 Serenay Sarıkaya Bodrum'da gizemli arkadaşıyla görüntülendi

İKİLİYİ YALNIZ BIRAKTI

Baş başa sohbet eden ikiliden Sarıkaya’nın neşesi ve kahkahaları böyle görüntülendi. Çiftin yanına Seranay Sarıkaya’nın bir arkadaşı dahil olsa da eşyalarını toplayan kadın, kısa süre sonra ikiliyi yalnız bıraktı.

 Serenay Sarıkaya Bodrum'da gizemli arkadaşıyla görüntülendi

GÜNEŞİ BERABER BATIRDILAR

Baş başa sohbetlerine devam eden ikili akşam güneşini beraber batırdı. Üç saatlik sohbetin ardından mekandan yine beraber ayrılan ikili, sonrasında gözlerden kayboldu.

Oyuncunun, saatlerce sohbet ettiği kişi ise 2B Prodüksiyon'un sahibi Barbaros Çıtmacı olduğu öğrenildi. 

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