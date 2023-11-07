Birçoğumuz hikaye dinlemeyi severiz. Özellikle bu hikâyelerin içinde mitoloji veya efsane varsa her şey çok daha güzel olur. Ben de size bu yazımda efsane dedikodular nakledeceğim…

Bilenler bilir benim de haberci kuşlarım var! Sağ olsunlar beni hiç yalnız bırakmazlar… Oturmuş sade Türk kahvemi içerken yeni gün yüzü görmemiş dedikodularla kapıma dayandılar… Aman Allah’ım…Onlar anlattı ‘ben yok daha neler’ dedim! Konu güncel, malumunuz bir süredir ‘yüzyılın mağduru’ magazin figürü Can Tanrıyar ve avaneleri nin ‘Ali Cengiz oyunlarını’ yazıp ‘maskelerini’ düşüyorum ya ortalık fena karışmış! Kurdukları kumpaslarını deşifre ettikçe bu arkadaşlar yeni oyunlar peşine düşüyor… Artık şaşırmayacağım...



Muhammet Yakut’un X adresi delilerindelisi’nin isim anası kimmiş biliyor musunuz ?…Vallahi şeytanın yeryüzündeki vücut bulmuş hali bu kadın ... Kadın demeye de dilim varmıyor şeytan şeytan… Mafyatik baroniçe !

İşte ilk defa benden duyacağınız gün yüzü görmemiş o dedikodular…



Hep kadınları kullanıp sonrada tehditle terk etmeye alışık Can Tanrıyar şimdi yeni karısı mafyatik baroniçe Tamar Öner’i kullanıyor… Gerçi kim kimi kullanıyor bilemedim bu mafyatik baroniçede az değil yani ...

Tamar zaten alışıkmış bu işlere… Öncü Can Sönmez isimli eski sevgilisini “Benim mafya bağlantılarım var seni mermi manyağı yaparım” diyerek tehdit etmekten ceza almış yani sabıkalı…



Can Tanrıyar’ın Zekeriyaköy’de villarını yaptırıp ortak olduğu Recep Kanturoğlu’da “dolandırıldım” diye Tanrıyar’dan şikayetçi olmuştu. Dolandırıldım diyen Recep Kanturoğlu’nu da “evine bomba atmakla” tehdit etmişti mafyatik Tamar.

Şimdi de adliye baroniçesi olmuş kendince bu mafyatik kızımız…

Gelelim kulağıma gelen son bombaya …

Baroniçe Tamar geçtiğimiz gün kendisinin de oturduğu Acarkent te eski manken şimdi çok ünlü bir şarkıcı olan “Alfa kadın” diye tanınan birisine gidiyor… Kocamdan mesaj getirdim diye başlayıp Dilan Polat'ı biz patlattık Muhammet Yakut seni ve kocanı da patlatacak demek ki hala bağlantılar devam ediyor ya da Dilan Polat’dan istediklerini alamadılar ama “Can haber yolladı durdurdu sen bize yardımcı ol biz de bu Muhammet Yakut’u susturalım sana bulaştırmayalım” diyor yani tehdidi basıyor…

Bir de Anadolu başsavcılığında da bizim dostlarımız var bak Dilan ve Engin Polat’ın malvarlığına Anadolu el koydu diye ekliyor… Yeni bebeği olduğu için belki bir ihtiyacı vardır diye görüştüğü biraz para veririm yardımım olur diye evine aldığı baroniçe Tamar’ın Muhammet Yakut tehditlerini duyunca deliye dönen bu alfa kadın elinizden geleni ardınıza koymayın diye evinden atıyor bu mafyacılık oynamaya hevesli Can‘ın karısı baroniçeyi …

Gerçekten de Engin Polat ve Dilan Polat ın tutuklanmasında Muhammet Yakut’un da etkisi oldu sanılıyor halbuki değil… Devlet ön araştırma yapmadan bu tutuklamayı yapmaz bir dedikodu ile...

Dilan Polat ve Engin Polat zaten kolluk güçlerinin takibindedir. Muhammet Yakut bunu baroniçe Tamar’dan öğrenmiş olacak ki para da gelmeyince düğmeye bastı … Dilan Polat ‘ın kız kardeşi Sıla Doğu‘nun da Tamar Tanrıyar ile geçmişten gelen arkadaşlığı olduğu konuşuluyor. Mafyatik Tamar birazdan öğreneceğiniz ilişkileriyle Polat ailesinin kara para soruşturmasında Çağlayan Adliyesinde devreye girmiş hatta para bile almış deniyor… Konudan konuya atladım ama o kadar çok şey var ki yazarken bazen şaşırıyorum neyse biz Alfa kadın’ın tehdit edilmesine dönelim … Ne gariptir ki bu aralar Muhammet Yakut’un benim değil dediği Erk Acarer’in Muhammet Yakut’un X hesabı değil dediği delilerindelisi hesabından bu Alfakadın ve kocasıyla ilgili sıra sizde diye tehditler savrulmaya başladı ... Bu hesabı baroniçe mi yönetiyor ?

Tele Vole yaptığı zamanlarda da az sonra az sonra diyerek milleti bekleten bu Can Tanrıyar ve avaneleri şimdi de tehditlerinde bu az sonra işimi yapıyor

Yani önce yoklama çekiyor tehdit ediyor istediğini alamazsa başlıyor iftira atmaya …

Kendisi tehditten sabıkalı mafyatik baroniçe kızımız terörle mücadele eden devlet görevlilerini Muhammet Yakut ile işbirliğiyle hedef gösterdiği için tutuklanan kocası ile aynı suçlamalarında muhatabı …

Hem kendi davaları hem de kocasının davaları yüzünden adliye koridorlarını ezbere bilen baroniçe Tamar , Çağlayan adliyesinde fırtınalar estiriyormuş.

Mafyatik Tamar kızımız Etiler’de ofisi de olan ve KKTC’de kumar vs. gibi işlerle iştigal eden Erhan diye bir arkadaşın kapısını çalmış! Erhan dan hem para almış hem de adliyedeki irtibatları için aracı olmaya başlamış…

Çağlayan Adliyesi'nde ismi bende saklı, Can Tanrıyar'ın hukuçu olan bir komisyon müdürü vardı.

Bu müdürün de ilişkileri işi gücü hep sıkıntılı… Müdürün sağ kolu olduğu kılıcını salladığı bir başkan var şu an Ankara’ya gönderilmiş... Başkanın karısı avukat ve avukat eşi üzerinden iş bitiriyorlarmış... Müdür de işlerin organizasyonunu, yapıyor işi bitiriyor abisine ve eşine parayı aktarıyor… Tanrıyarlar da önce bu başkanın fotoğrafını yayınlıyorlar sonra tehdit etmeye başlıyorlar... Adam da bunlara malzeme olacağım diye korkunca bu müdür baroniçe Tamar’ın adeta kuklası oluyor…

Erhan’da adliyedeki müdürü Kıbrıs'a götürüyor layıkıyla ağırlıyor… Başkan korkmuş müdürün zaafları var bizimkiler tezgahı kurmuş …

Yani çıkar ilişkileri tesis edilmiş… Mafyacık kızımız zaten bu adliye müdürünü de senin ipliğini pazara çıkartırım diye tehdit ediyor… Nasılsa ellerinde bir iftira ve yalan için kullandıkları internet sitesi var... Uçankuş, hala iftira ve tehditlere devam eden bu site neden engellenemiyor bunu da anlamış oluyoruz !

Bu internet sitesi ve hesaplarını şu sıralar hakimlere, savcılara ve kendi istediklerini yazmayan gazetecilere iftira ve hakaret etmek için kullanıyorlar …

Mafyatik Tamar Muhammet Yakut’u finanse etmekle suçlanan borsa spekülatörü derici Ensari’nin getirdiği bir iş için de hemen kolları sıvıyor .

Ensari, bir uyuşturucu işinden el konulan yüklü miktarda paradan söz ediyor…

Adliyenin el koyduğu çok yüklü bir para var. Bu parayı çözdürmek isteyen adam komisyon olarak bizim baroniçe ve işbirlikçilerine 2 buçuk milyon euro vermeyi kabul ediyor. Düşünün artık ne kadar büyük uyuşturucu parası var. Komisyonu 2 buçuk milyon …

Bu paranın çözülmesi işini üstlenen baroniçe Tamar hemen Etiler’de arkadaşı Erhan’a gidiyor..

Erhan da işin içine girince 400 bin euro alınıyor üstü parada kapalı çarşıda bir döviz bürosuna yedi emine teslim ediliyor. Bende bunu ilk kez duyuyorum mayfa’da racon buymuş mafyatik Tamar biliyordur tabi. Ama yargıdaki baronlar diye millete iftira atan teröristlerin hedefindeki hele hele Fetöcülerin kin kustuğu hakim va savcıları fotoğraflarıyla yayınlayan tehdit eden Can Tanrıyar ve avanelerinin aslında nasıl bir adliye baroniçesi yaratmaya çalıştıkları da ortada artık …

Bu arada sürekli saldırdıkları Fevzi Siverek var. Şimdi, "arşiv unutmaz!" deyip sizlere bir resim paylaşmak istiyorum…

Sol başta bugünlerde hidayete ermiş ancak hilal bıyıkları o günlerde olmayan Tuncelili Can Tanrıyar ortada Divamız Bülent Ersoy ve sağ başta ise bugünlerde büfeci olan Fevzi Siverek… Eski dostu, Yeni düşmanı.



Günlerdir yargıdaki hakimlerin savcıların isimlerini ifşa eden kapılarına dayanan fotoğraflarını yayınlayıp hedef gösteren Tanrıyar organize şantaj örgütünün asıl amacı da buymuş demekki…

Dedim ya şeytan bunlar şeytan…

Neyse Dilan Polat ve Engin Polat'ın Gürcistan’daki bağlantısı yasa dışı bahis patronu Derkan Baser ve onun yakını olduğu bilinen yine Batum da tutuklu ünlü bir Türk iş insanıyla.

Can Tanrıyar ın eski muhabiri Ferruh ve derici Ensari üzerinden bağlantı kuran mafyatik baronice bu ünlü otobüs firması sahibinin Türkiye’de ki suçlarından dolayı verilen cezalarıyla da ilgileneceğini söyleyip para dahi alıyor….

İlahi adalet diyip duruyorlar ya evet ilahi adalet hakikaten isleri bozluyor adliyedeki müdür küt diye alınıp başka göreve veriliyor yani çarkın dişlisi kırılıyor.

Durum böyle olunca da uyuşturucu parasını çözdürmek isteyen mafyada parasını geri istiyor

Sürekli bunlara para vermekten Erhan’da ne yapacağını şaşırıyor, etrafına bunlardan nasıl kurtulacağını sormaya başlıyor…

Şimdi burada anlattığım adliye baroniçesi olmaya çalışan mafyacık Tamar, kocası Can Tanrıyar ve kalemşörü oğlu Anılcan ekseninde örgütlü bu şantaj ve tehdit çarkını anlattık ... Bahsettiğim kişilerin de tam isimlerini de biliyorum da onlar neye bulaştıklarını iyi anlasınlar diye yazdık bunları … Öyle ki bu Tanrıyarlar gazetecileri de yine hedeflerine koyan isimlerdir.

İlk adliye haberi yapan Timur Soykan’ı ilk başta yere göğe koyamayan “kahraman” ilan eden Tanrıyarlar örgütü şimdi Timur Soykan’ı da Barış Terkoğlu’nu da yerin dibine sokuyor hatta hakaret ediyor. Muhalif gerçek gazetecilerden dirsek yiyince bir çaylak gazeteci bulup onu kullanmaya çalışıyorlar ama neyse o daha çocuk. Tanrıyarların dost dediklerine daha önce ne yaptıklarına bir baksın, başına gelecekleri belki anlar …

Gerçek gazeteciler bunların bir hükmünün olmadığını bildiği için çamura bulaşmamak adına bunlarla muhatap olmadıklarını görüyorum.

Adliyede şantajla tehditle iş yaptırdıkları adı bende saklı komisyon müdürünün de.. Kankası Kıbrıs bağlantılı Erhan’ın da ilişkilerini öğrendim.

Gereğini de yaparım benim ki tehdit de değil hukuk devletine ve adalete olan güvenim …

Kırmızı bültenle aranan Muhammet Yakut’ un suç ortakları Can Tanrıyar ve karısı mafyacık baroniçe Tamar’da ağır cezalık… Bu kervana katılmak isteyenleri de görüyorsunuz işte …

Evet dostlar, artık deniz bitti! Ve yolun sonu göründü bu aile için…

Dümeni kırmak için de çok geç kaldılar…Ve bakalım benim postacı kuşlar gün yüzü görmemiş daha hangi dedikodularla gelecekler bana…

Kalın sağlıcakla…





Sacit ASLAN

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