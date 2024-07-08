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Pınar Altuğ'un kızı Mustafa Sandal'ın oğlu ile görüntülendi

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan, önceki gün Alaçatı sokaklarında Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in oğlu Yaman ile görüntülendi.

Pınar Altuğ'un kızı Mustafa Sandal'ın oğlu ile görüntülendi

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin 15 yaşındaki kızları Su, büyüdü. Güzelliğiyle annesine benzetilen Su, önceki gün Mustafa Sandal'ın büyük oğluyla görüntülendi.

Pınar Altuğ'un kızı Mustafa Sandal'ın oğlu ile görüntülendi

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Posta'da yer alan habere göre; Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu Yaman ile Atacan çiftinin kızları Su, önceki akşam Alaçatı sokaklarında görüntülendi.

Pınar Altuğ'un kızı Mustafa Sandal'ın oğlu ile görüntülendi

Karşılarında basın mensuplarını görünce şaşkına gören ikili, yeni tanıştıklarını belirterek "İlk defa birlikte fotoğrafımız çekiliyor" dedi. Genç çift, Mustafa Sandal'ın konserinde de birlikte eğlendi.

Pınar Altuğ'un kızı Mustafa Sandal'ın oğlu ile görüntülendi

 

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