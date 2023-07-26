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Özlem Tekin'den flaş karar!

Yıllar önce müziğe ara veren Özlem Tekin, Milas’ta köy hayatı sürmeye başlamıştı. Gün boyu şalvar ve terlikle dolaşan şarkıcı, şehirden uzakta köpekleriyle yaşıyor, yetiştirdiği sebze ve meyveleriyle ilgileniyor, küçükbaş hayvan besliyordu. Aylardır evine uğramayan Tekin'in çiftliğinin bakımsız hali dikkat çekti.

Özlem Tekin'den flaş karar!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 2016'da Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen Özlem Tekin, 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşarken, organik tarıma merak sarmıştı.

Özlem Tekin'den flaş karar!

Şarkıcı, şehirden bir hayli uzakta köpekleriyle zaman geçiriyor ve onları yanından ayırmıyordu.

Özlem Tekin'den flaş karar!
AYLARDIR ÇİFTLİĞE UĞRAMIYOR!

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Özlem Tekin'in, çok konuşulan çiftliğinin kapısına zincir vurduğu ortaya çıktı.

Özlem Tekin'den flaş karar!

Aylardır evine uğramadığı öğrenilen ünlü ismin çiftliğinin bakımsız hali ise böyle görüntülendi.

Özlem Tekin'den flaş karar!
KÖYLÜLER MERAK EDİYOR

Şarkıcının nereye gittiği bilinmezken, köyde yaşayan vatandaşların ise Özlem Tekin'i merak ettiği öğrenildi.

Özlem Tekin'den flaş karar!

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