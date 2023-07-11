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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk tatili!

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla önceki gün Torba'daki bir otelin plajında görüntülendi. İşte haberin detayları...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk tatili!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla önceki gün Torba'daki bir otelin plajında görüntülendi. Yedinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk tatili!
BAŞ BAŞA DENİZE GİRDİLER

Arkadaş gruplarının da kendilerine eşlik ettiği görülen çift denize baş başa girmeyi tercih etti. Mekanın iskelesine çıkan Atagül, kendisini serin sulara bırakıp keyifli dakikalar geçirdi. Eşinin ardından denize giren Kadir Doğulu ise objektiflere böyle yansıdı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk tatili!

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