Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun aşk tatili!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla önceki gün Torba'daki bir otelin plajında görüntülendi. Yedinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı.



BAŞ BAŞA DENİZE GİRDİLER

Arkadaş gruplarının da kendilerine eşlik ettiği görülen çift denize baş başa girmeyi tercih etti. Mekanın iskelesine çıkan Atagül, kendisini serin sulara bırakıp keyifli dakikalar geçirdi. Eşinin ardından denize giren Kadir Doğulu ise objektiflere böyle yansıdı.

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