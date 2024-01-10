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Korku filmi setinde dansçı kızı baltayla sırtından yaraladılar

Şiar Zaim isimli yönetmen ve dansçı sevgilisi Serap Çetintürk’ün maddi imkansızlıklar içinde, oyunculara hiçbir ücret ödemeden ve “gişeden kazandığımız parayla sizin paralarınızı ödeyeceğiz” diyerek ikna ettikleri, hatta yol ve yemek masraflarını bile karşılamadan çekmeye çalıştıkları Oyun Gecesi – Katala isimli korku filmi setinde, ölümcül bir kaza yaşandı.

Korku filmi setinde dansçı kızı baltayla sırtından yaraladılar

Sette baltayla sırtından yaralanan dansçı Eliz Gürler’e orada bulunan hiç kimse yardım etmedi ve sahip çıkmadı. 22 yaşındaki genç dansçının sırtındaki balta yarasına sette pansuman dahi yapılmadı. Dansçı kız, tüm ısrarlarına ve çektiği acıya rağmen hastaneye götürülmedi ve sırtındaki yaraya hiçbir tıbbi müdahale yapılmadı. Hiçbir şey olmamış gibi gündüz başlayan set, ertesi gün sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Sette ısıtıcı olmadığı için soğuktan tir tir titreyen ve aç-susuz 16 saat sette kalan oyuncular, yemek yiyemedikleri gibi, Beykoz’daki setten evlerine, kendi imkanlarıyla gitmeleri konusunda zorlandı.

Korku filmi setinde dansçı kızı baltayla sırtından yaraladılar

Sette baltayla sırtından yaralanan ve sonrasında yaşadıkları karşısında büyük hayal kırıklığı, şaşkınlık ve şok yaşayan genç dansçı Eliz Gürler, çekimlerden alacağı parayı sorduğunda ise asıl şoku yaşadı!.. Yapım ekibi ve özellikle de filmin yönetmeni Şiar Zaim’in hem sevgilisi hem de filmde rol alan Serap Çetintürk tarafından hakarete uğrayan ve tehdit edilen genç dansçı, evine gelir gelmez yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailesi de kızlarını bir daha sete göndermeme kararı aldı.

Korku filmi setinde dansçı kızı baltayla sırtından yaraladılar

Eliz Gürler, yaptığı açıklamada sette ne makyaj ne kıyafet, hiçbir imkan olmadığını, aç kaldıklarını, çok üşüdüklerini ve yol masraflarının dahi karşılanmadığını belirtti. Sırtından yaralandığı sahnede kendisine rol icabı baltayla saldıran oyuncuya yönetmenin yüksek sesle ve kızarak “daha yaklaş, daha yaklaş, baltayı çok yakın yere vur’ diyerek yaşanan ölümcül kazaya sebebiyet verdiğini, yönetmenin sette sürekli bağırdığını, bunun üzerine herkesin sinir ve stres içinde olduğunu ifade etti.

Korku filmi setinde dansçı kızı baltayla sırtından yaraladılar

Yaşananların şokunu uzun süre üzerinden atamayan Eliz Gürler, sigortasız şekilde çalıştırıldıkları sette, baltayla sırtından yaralanmasına duyarsız kalındığı için, filmin yapımcısı ve yönetmeni Şiar Zaim ve sevgilisi Serap Çetintürk’ten davacı olmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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