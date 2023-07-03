 Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze plajda duyduklarına şok oldu!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bodrum’da tatil yapan Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, önceki gün kızları İlayda’yla Gündoğan’da görüntülendi.

Denize koşarak giren Kaan Tangöze, bir süre yüzdükten sonra kızını da suya soktu. Plajın DJ’i, Kıvılcım Ural’ın şarkısını çalarak çifte jest yaptı.

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