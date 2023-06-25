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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe ilk kez görüntülendi

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe ilk kez objektiflere takıldı. İşte haberin detayları...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe ilk kez görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe, ilk defa görüntülendi.

 Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe ilk kez görüntülendi

Yalıkavak’ta alışveriş yapan çift, ilgi odağı oldu.

 Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe ilk kez görüntülendi

Efe'nin, babası Kıvanç Tatlıtuğ'a olan benzerliği ise dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe ilk kez görüntülendi

Sosyal medya kullanıcıları Kurt Efe'nin babasına benzediğini söyledi. 

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