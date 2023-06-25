 Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe ilk kez görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe, ilk defa görüntülendi.

Yalıkavak’ta alışveriş yapan çift, ilgi odağı oldu.

Efe'nin, babası Kıvanç Tatlıtuğ'a olan benzerliği ise dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Kurt Efe'nin babasına benzediğini söyledi.

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