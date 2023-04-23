Kıbrıs’ta Yıldız’lı gece

Program öncesi yeni imajıyla basın mensuplarını karşılayan Yıldız Tilbe, “Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Tararken tarak aksıyordu. Bende akmayan yerleri kestim. Kına da yaptım” diye konuştu. Yıldız Tilbe, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine “Ben yeterince güzelim. O yüzden. Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum” karşılığını verdi.



“YAZA BİR ŞARKI YAPMAK İSTİYORUM"



Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk kez sahneye çıktığını ifade eden Tilbe, heyecanlı olduğunu söyledi. Tilbe, “6 Şubat’taki depremden beni sahneye çıkmıyordum. Araya ramazan girdi. Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım.” dedi. Yıldız Tilbe, “Yaza özel müzik çalışmalarınız var mı?” şeklindeki soruya ise “Bir şeylerle uğraşıyorum ama şu an hiçbir şey yok. Yaza bir şarkı yapmayı çok istiyorum” yanıtını verdi. Diş tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, “Implant yaptırıyorum. O yüzden gülemiyorum” dedi.

Röportaj sonrası sahneye çıkan Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kendi şarkılarının yer aldığı bir repertuar hazırlayan şarkıcı, hem sesi hem de kendini özgü dansıyla büyük beğeni aldı.

"EVDE ŞARKI SÖYLEMİYOR"



Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever'de bayramı Kıbrıs'taki Lord Palace Hotel'de geçirdi. Yıldız Tilbe'nin sahnesi öncesinde soruları yanıtlayan çift, "Çok güzelmiş. Yıldız Tilbe de burada sahnede. Bu gece onu dinleyeceğiz. Heyecanlıyız." dedi. Aslı Hünel soruları yanıtladığı esnada eşi Savaş Yurtsever, "Hep şehir dışında oluyor. Çok sık çalışıyor. Evde şarkı söylemiyor. Ben bunu ilk söylediğimde sen benim kaşemi biliyor musun dedi. Bir gün evde otururken maç açtım. Koyu bir Galatasaray taraftarıyımdır. Maçı izlerken başladı şarkı söylemeye. İlgiyi maça verdim ya başladı söylemeye. Sıkıysa kapatma dedi. Biz de kapattık, eşimi dinledim." diyerek güldü.

"YILDIZ ABLA OLUYOR BİR ZAMANDAN SONRA"



Safa Sarı ve Cenan Adıgüzel de bayramı Lord Palace'da geçirenler arasındaydı. Gazeteciler ile kısa bir röportaj yapan iki yakın arkadaş, "Herkesin bayramını kutluyoruz. Allah tutulan oruçları da kabul etsin. Bayramın sevinciyle kendimizi Kıbrıs'ta bulduk. Gezmeye geldik, birazdan Yıldız ablamızın konseri var. Psikolojik olarak da hazırlamak gerekiyor kendimizi Yıldız Tilbe konserleri için. Yıldız Tilbe'yi herkes de çok sever. Mükemmel bir insan. Bir de dokunuyor ya sana Yıldız Hanım olmuyor o bir zamandan sonra Yıldız Abla oluyor." dediler.

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