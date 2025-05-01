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İdil Özbek ve Metehan Yondemir dünyaevine girdi

İdil Özbek ve Metehan Yondemir dünyaevine girdi. İşte detaylar...

İdil Özbek ve Metehan Yondemir dünyaevine girdi

İdil Özbek ve Metehan Yondemir, hayatlarını birleştirdikleri görkemli bir düğünle mutluluğa "evet" dedi. Çiftin dillere destan düğünü, İstanbul’un en zarif mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti.

İdil Özbek ve Metehan Yondemir dünyaevine girdi

Gelin İdil Özbek, Arçelik’in satış ve pazarlama departmanında kariyerine devam ederken, damat Metehan Yondemir ise aile şirketi Marmara Malzemecilik’te satış ve pazarlama bölümünde görev alıyor.

Gelinlik ve damatlık tercihini şıklığıyla dikkat çeken Vakko Wedding’den yapan çift, sade ve zarif tarzlarıyla davetlilerden tam not aldı.

İdil Özbek ve Metehan Yondemir dünyaevine girdi

(Osman Murşit Özbek-Şule Özbek- İdil Özbek Yondemir-Metehan Yondemir- Hatice Yondemir- Murat Yondemir)

Düğün sonrası balayı için egzotik bir rota tercih eden İdil Özbek ve Metehan Yondemir, Endonezya'nın gözde tatil adası Bali’de romantik bir tatil yapacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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