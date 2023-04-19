YouTube ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında yayın yapan ve sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıkan Muhammed Yakut'un, devlet içerisinde yaşandığını öne sürdüğü ilişkiler ağı kısa sürede gündem oldu.

MENFAAT BEKLENTİSİ...

Muhammed Yakut'un belgeye dayanmayan ve 'dedikodu' mahiyetindeki ifşalarında saygın iş insanlarını hedef almasının altında menfaat beklentisinin gerçekleşmemesinin yattığı iddia ediliyor. Yakut'un özellikle bu iş insanlarından tehdit ve şantaj yoluyla yüklü miktarlarda para talep ettiği istediğini elde edemeyince de video çekerek yayınlamaya başladığı ileri sürüldü.

ARKASINDAKİ İSİMLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Öte yandan, Muhammed Yakut'un videolarında magazinsel birtakım iddialarda bulunmasının arkasında ise 'batık' durumdaki, iş adamı ortağını milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen ve mahkeme kararıyla TV kanalı ve bütün malları haczedilen Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar'ın olduğu magazin dünyasında dillendiriliyor.

MUHAMMED YAKUT’UN SİCİLİ KABARIK!

Hırsızlıktan gaspa kadar 14 ayrı sabıkası bulunan ve adeta bir suç makinası olan Muhammed Yakut, çektiği videolarda yargı mensuplarından siyasetçilere, emniyet müdürlerinden, iş dünyasından çok sayıda kişiyi tehdit ediyor ve hakaretler yağdırıyor...

İFTİRALARDA DİKKAT ÇEKEN MAGAZİN DETAYI!

Yakut’un videolarında özellikle cemiyet hayatının yakından tanıdığı iş ve sanat dünyasından isimleri de tehdit etmesi magazin dünyasını hareketlendirdi.

Yakut’un özellikle ‘uçan kuşa borcu olan’ televizyon sahibi ünlü magazinci Can Tanrıyar ile bir süredir yakın ilişki içinde olduğu ve sık sık bir araya geldiği konuşuluyor. Ve iddia o ki, bu ünlü magazincinin içine düştüğü borç batağından kurtulmak için Muhammed Yakut’tan yardım istediği...

Hakkında açılmış çok sayıda dava da bulunan bu ünlü magazincinin ‘borç sarmalından’ kurtulmak için birçok saygın iş insanının kapısını çaldığı ancak tüm kapıların yüzüne kapandığı bilinmekte... İş dünyasından umduğunu bulamayan bu magazinci elindeki yayın organından tehditvari çok sayıda dedikoduya dayalı habere imza atınca meslektaşlarının da tepkisini çekmeye başladı. İşin ilginç yanı ise bu magazincinin haberlerinin yakın ilişki içinde olduğu Muhammed Yakut’un videolarındaki iddialarla benzerlik taşıması... Ünlü magazincinin sahibi olduğu magazin sitesi ve eşinin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları hayal mahsulü iddialar yargıya taşınırken, Muhammed Yakut’un davalara konu olan bu haberlere sarılarak medet umması da bir başka çelişki...

TELEFON KAYITLARI İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Magazin dünyası son günlerde sosyal medyanın yeni gözdesi Muhammed Yakut ile bu ünlü magazincinin yakın ilişkisini konuşurken Emre Erciş adlı Twitter kullanıcısının iddiaları ise dikkat çekti. Muhammed Yakut'un birlikte yurt dışına çıkış yaptığı Cengiz Baları’nın bazı siyasi isimlerin yanı sıra Can Tanrıyar ile irtibat kurduğunu vurgulayan Emre Erciş, “FETÖ ve PKK Terör örgütleri yöneticileri ve örgüt üyeleriyle çok sayıda telefon trafiğine sahip. Şimdiden muhalefete bir uyarıda bulunayım. Bu adama sarılın sarılmasına ama KİME SARILDIĞINIZA DİKKAT EDİN...” uyarısında bulundu.

İşte Emre Ercis'in Twitter hesabından ‘KİM BU MUHAMMET YAKUT?’ başlığı ile yaptığı paylaşım dizini:

6 Nisan 2023'te FBHB2134 Plakalı Audi Marka araçla, kendisine ait U226843xx sayılı pasaport ve beraberindeki U129765xx sayılı Pasaport sahibi Cengiz Baları ile yurt dışına çıktı. Edirne Kapıkule Hudut Kapısından kara yoluyla yurt dışına çıkan 132740368xx TCKN'lu Muhammed Yakut ile 151489511xx TCKN'lu Cengiz Baları'nın şuan Almanya'da oldukları ve yayınları buradan yaptıkları değerlendiriliyor. Muhammed Yakut'un birlikte yurt dışına çıkış yaptığı Cengiz Baları, 6 Nisan 2023'ten sonra CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na ait 0533 689 34 xx nolu telden bir çok kez irtibat kuruyorlar. Tanrıkulu dışında Magazinci Can Tanrıyar ile 0533 689 34 xx nolu telden de irtibat kuruyor.

Muhammed Yakut, başta hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi bir çok suçtan kayıtlı bir şahıs fakat tam bir operasyon elemanı. Nasıl mı? Detaylarıyla zaten yazacağım ama kısa bir bilgi vereyim.

Muhammed Yakut, PEKER, SARALLAR, ŞAHİNLER, ZAZALAR, ÇAKICI, MAKIRLAR, ATMACA Grupları gibi yapılarla adı geçen ve kaydı olan şahıslarla bir çok telefon trafiği yaşamış. Siyasiler içinde öne çıkan isim ise 0532 241 46 xx nolu hattın sahibi Cemal Enginyurt. Sezgin Tanrıkulu, Cemal Enginyurt dışında uyuşturucu ticareti yapmaktan kaydı olan uyuşturucu baronlarından Mehmet Şirin Hazar'a ait 0532 281 91 xx nolu hattan, yine baronlardan Şervan Güzel ile 0533 413 29 xx nolu hat üzerinden bir çok görüşme kaydına sahip. Bununla birlikte gece detaylı yazacağım FETÖ ve PKK Terör örgütleri yöneticileri ve örgüt üyeleriyle çok sayıda telefon trafiğine sahip. Şimdiden muhalefete bir uyarıda bulunayım. Bu adama sarılın sarılmasına ama KİME SARILDIĞINIZA DİKKAT EDİN... (Kaynak: Medyaradar)

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.