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Hadise'nin yeni aşk iddiası!

Hadise'nin yeni aşk iddiası! İşte detaylar...

Hadise'nin yeni aşk iddiası!

MuhabirOnline'nın haberine göre; Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, dün akşam Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi.

 Hadise'nin yeni aşk iddiası!

Şarkıcının kendisinden 10 yaş küçük Ayaydın ile samimi anları dikkat çekti.

 

Hadise'nin yeni aşk iddiası!
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hadise'nin yeni aşk iddiası!


Şarkıcı mekan çıkışı ise aşk sorularına cevap vermedi.

 

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