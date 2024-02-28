 Hadise'nin yeni aşk iddiası!

MuhabirOnline'nın haberine göre; Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, dün akşam Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi.

Şarkıcının kendisinden 10 yaş küçük Ayaydın ile samimi anları dikkat çekti.



Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



Şarkıcı mekan çıkışı ise aşk sorularına cevap vermedi.

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