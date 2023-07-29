  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gökçe Bahadır'dan şaşırtan itiraf: Bazen evi bulamıyoruz

Gökçe Bahadır'dan şaşırtan itiraf: Bazen evi bulamıyoruz

Gökçe Bahadır'dan şaşırtan itiraf: Bazen evi bulamıyoruz

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bodrum Kızılağaç'ta yaptırdıkları yeni evlerinin tadilatı sebebiyle mütevazı bir kulübede kalan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, tatil tercihleriyle çok konuşulmuştu. İkili, geçtiğimiz gün Ersoy'un konseri öncesi gazetecilerle bir araya gelerek; gündem olan tatilleriyle ilgili konuştu.

Gökçe Bahadır'dan şaşırtan itiraf: Bazen evi bulamıyoruz
Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan ve Şubat 2022'de dünyaevine giren Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, geçtiğimiz günlerde Bodrum'un Kızılağaç mevkiinde kiraladıkları mütevazı kulübede objektiflere takılmıştı. Deniz manzarası yerine tabiatı seçen ikili, kaldıkları bölgede köylülerin gözdesi olmuştu.

 Gökçe Bahadır'dan şaşırtan itiraf: Bazen evi bulamıyoruz

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Gökçe Bahadır son olarak, eşi Emir Ersoy’u Gündoğan’da sahne aldığı mekanda yalnız bırakmadı. Hayli keyifli olduğu görülen çift, sahne önceki gazetecilerle bir araya geldi. Ersoy, "Gökçe tatilde, bu sefer de benim için yoğun bir sezon. Biraz iş, biraz tatil böyle geçiyor” dedi. Yazları eşinin, kışları kendisinin çalıştığı hatırlatılan Bahadır ise "Konserlerde eşime eşlik ediyorum. Ancak öyle görüşebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Gökçe Bahadır'dan şaşırtan itiraf: Bazen evi bulamıyoruz

ORGANİK TATİL MESELESİNİ ÇOK SEVİYORUZ

Zorlanmadığını söyleyen Bahadır, "Benim içinde eğlenceli oluyor, hem müzik hem tatil” dedi. "Eşimle turneye çıkıyorum" diyen oyuncu, gözlerden uzak tatil yaptıkları evlerinin çok konuşulduğu hatırlatılınca şu ifadeleri kullandı:
Bazen evi biz bile bulamıyoruz. Biz doğayla iç içe olmayı seviyoruz, organik tatil meselesini çok seviyoruz. Her türlü tatil deneyimini seviyoruz. 'Çok uzakta olalım, kimse bizi görmesin' diye bir mesele değil, tamamen böyle kuş sesleriyle uyanıp; dalından bir şey koparıp yemek. İstanbul’da yapamadığımız ne varsa onları yapmak istiyoruz.

Müzisyen ise evleriyle alakalı, "Gökçe, önümüzdeki yaz bu yaz için söylüyordu 'Tiny house gibi yerlerde kalsak mı?' diye. Burası da arkadaşımınız yeri, denk geldi" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    BEĞENDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un deniz keyfi
 

Ünlü çift Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un deniz keyfi

Gökçe Bahadır'ın tatil yaptığı yere çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Gökçe Bahadır'ın tatil yaptığı yere çok şaşıracaksınız!

Gökçe Bahadır'ın estetiği var mı? Flaş estetik itirafı!
  Magazin

Gökçe Bahadır'ın estetiği var mı? Flaş estetik itirafı!

Ömer sezon finalini görkemli bir davetle kutladı
  Magazin

Ömer sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

Gökçe Bahadır rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? Çok şaşıracaksınız
  Magazin

Gökçe Bahadır rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes'dan ödül almasına nasıl tepki verdi? Çok şaşıracaksınız

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzedeler için sahne aldı
  Magazin

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzedeler için sahne aldı