 Gökçe Bahadır'dan şaşırtan itiraf: Bazen evi bulamıyoruz

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bodrum Kızılağaç'ta yaptırdıkları yeni evlerinin tadilatı sebebiyle mütevazı bir kulübede kalan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, tatil tercihleriyle çok konuşulmuştu. İkili, geçtiğimiz gün Ersoy'un konseri öncesi gazetecilerle bir araya gelerek; gündem olan tatilleriyle ilgili konuştu.



Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan ve Şubat 2022'de dünyaevine giren Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, geçtiğimiz günlerde Bodrum'un Kızılağaç mevkiinde kiraladıkları mütevazı kulübede objektiflere takılmıştı. Deniz manzarası yerine tabiatı seçen ikili, kaldıkları bölgede köylülerin gözdesi olmuştu.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Gökçe Bahadır son olarak, eşi Emir Ersoy’u Gündoğan’da sahne aldığı mekanda yalnız bırakmadı. Hayli keyifli olduğu görülen çift, sahne önceki gazetecilerle bir araya geldi. Ersoy, "Gökçe tatilde, bu sefer de benim için yoğun bir sezon. Biraz iş, biraz tatil böyle geçiyor” dedi. Yazları eşinin, kışları kendisinin çalıştığı hatırlatılan Bahadır ise "Konserlerde eşime eşlik ediyorum. Ancak öyle görüşebiliyoruz” şeklinde konuştu.

ORGANİK TATİL MESELESİNİ ÇOK SEVİYORUZ

Zorlanmadığını söyleyen Bahadır, "Benim içinde eğlenceli oluyor, hem müzik hem tatil” dedi. "Eşimle turneye çıkıyorum" diyen oyuncu, gözlerden uzak tatil yaptıkları evlerinin çok konuşulduğu hatırlatılınca şu ifadeleri kullandı:

Bazen evi biz bile bulamıyoruz. Biz doğayla iç içe olmayı seviyoruz, organik tatil meselesini çok seviyoruz. Her türlü tatil deneyimini seviyoruz. 'Çok uzakta olalım, kimse bizi görmesin' diye bir mesele değil, tamamen böyle kuş sesleriyle uyanıp; dalından bir şey koparıp yemek. İstanbul’da yapamadığımız ne varsa onları yapmak istiyoruz.

Müzisyen ise evleriyle alakalı, "Gökçe, önümüzdeki yaz bu yaz için söylüyordu 'Tiny house gibi yerlerde kalsak mı?' diye. Burası da arkadaşımınız yeri, denk geldi" diye konuştu.

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