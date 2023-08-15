  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı. İşte detaylar...

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Erkek bebek bekleyen ve yaz bitiminde doğum yapması beklenen Ezgi Mola, İbiza’dan döndü.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı

Oyuncu önceki gün eşi Mustafa Aksakallı ile Çeşme’de bir plajda görüntülendi. Birlikte suda el ele yürüyüp sohbet ettiler. Sık sık kahkaha attılar. Aksakallı daha sonra eşini suyun içinde kucakladı. Göbeğinden uzun uzun öptü.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı
İşlerinin yoğunluğu nedeniyle tatile pek fazla zaman ayıramayan Mustafa Aksakallı, eşiyle baş başa denize girip günün tadını çıkardı.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı

GÜLMEKTEN KENDİNİ ALAMADI
Denizde yürüyüp sohbet ederken eşinin onu güldürmesiyle birlikte kahkahalar atmaya başlayan Ezgi Mola, uzun süre gülmekten kendini alamadı.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı
KARNINDAN UZUN UZUN ÖPTÜ
Bir süre sonra oyuncuyu kucağına alıp dakikalarca suyun üzerinde tutan Mustafa Aksakallı, hem bebeklerine hem de eşine olan sevgisini göstermek için Ezgi’nin karnından uzun uzun öptü.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Ezgi Mola karnı burnunda görüntülendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Ezgi Mola karnı burnunda görüntülendi

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın oğlu olacak
  Magazin

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın oğlu olacak

Ezgi Mola'dan müjdeli haber
  Magazin

Ezgi Mola'dan müjdeli haber

Ezgi Mola'nın gelinliği sosyal medyada olay oldu
  Magazin

Ezgi Mola'nın gelinliği sosyal medyada olay oldu

Ünlü çift Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı evleniyor
  Magazin

Ünlü çift Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı evleniyor

Hazal Kaya hakkında hapis istemi
  Magazin

Hazal Kaya hakkında hapis istemi