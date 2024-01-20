Esra Ezmeci'nin gizemli sevgilisi deşifre oldu

Ünlü psikolog ve program sunucusu Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi, iş insanı Servet Şerifoğlu ile sürpriz kareleri, sevgililerin Instagram paylaşımlarında ortaya çıktı.

Bugüne kadar birçok kişiye ilişki ve sosyal hayat konusunda fikirler sunan ünlü psikolog, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla gündeme bomba gibi düştü.

Servet Şerefoğlu Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı. Şirketin kozmetik ürünleri 5 kıtada 32 ülkede yer alıyor.

Şerifoğlu bir röportajında, holdingleşerek halka açılmayı planladıklarını da belirtti.

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