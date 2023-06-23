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Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga ile eki eşi iş insanı Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor. İşte detaylar...

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Oyuncu Ayşe Tolga ile iş insanı Marsel Eskinazi, 2013’te ‘anlaşmalı’ olarak boşandı. Çiftin bugün 13 yaşında olan kızlarının velayetini anneye veren mahkeme, Eskinazi’nin çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ile bakıcı maaşı ve özel sağlık sigortasını karşılamasına karar verdi.

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor

Ayşe Tolga, nafakayı 60 kat arttırarak 175 bin liraya yükseltilmesi için geçen günlerde dava açtı. Oyuncu, nafakanın hükmedildiği tarihten bu yana 10 yıl geçtiğini, çocuğunun büyüdüğünü ve doğal olarak ihtiyaçlarının da arttığını dilekçesinde belirtti. Tolga ayrıca eski eşinin son zamanlarda kendisine karşı düşmanca his ve davranışlar içerisine girdiğini belirtti.

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor
İddiaları reddeden Marsel Eskinazi ise karşı dava açtı. Eskinazi’nin avukatı, Ayşe Tolga’nın dış dünyaya kendisini iyilik elçisi olarak tanıtıp çocuğuna karşı sanki şahane bir ebeveynlik yapıyormuş gibi algı yarattığının anlattı: “Ayşe Tolga, müvekkili evladının babası değil, bankamatik olarak görmüştür. Müvekkil, çocuğunun tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Davanın reddini istiyoruz.”

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