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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına çıktı

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına çıktı. İşte haberin detayları...

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına çıktı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 21 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer balayında görüntülendi.

 Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına çıktı

Bodrum’da tatil yapan çift, önceki gün Yalıkavak’taki lüks bir sitede objektife yansıdı.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına çıktı
Buğrahan Tuncer havuza girerken, Eda Ece güneşlenmeyi tercih etti.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına çıktı

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