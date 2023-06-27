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Dünyaca ünlü oyuncu Jesse Williams Bodrum'a geldi

Dünyaca ünlü oyuncu Jesse Williams, tatil için Bodrum’u tercih etti. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü oyuncu Jesse Williams Bodrum'a geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 'Grey's Anatomy’ dizisinde canlandırdığı 'Dr. Jackson Avery' rolüyle tanınan Jesse Williams, tatil için Bodrum’u tercih etti. Türkiye'nin tatil cennetine hayran kalan ABD'li oyuncu, en kısa zamanda yeniden geleceğini söyledi. Jesse Williams, popüler tatil bölgesi Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Ünlü aktör, önceki gün The Bodrum Edition’da arkadaşları ile görüntülendi.

Dünyaca ünlü oyuncu Jesse Williams Bodrum'a geldi
Üç gün boyunca otelde kalan Jesse Williams, tekne ile Bodrum’un koylarını gezdi.

Dünyaca ünlü oyuncu Jesse Williams Bodrum'a geldi
İşleri nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kaldığını söyleyen 41 yaşındaki oyuncu, yeniden Bodrum'a geleceğini belirtti.

Dünyaca ünlü oyuncu Jesse Williams Bodrum'a geldi
Arkadaşlarına, Ege yemeklerini ve Türk misafirperverliğini sevdiğini anlatan Jesse Williams'ın, bir dahaki gelişinde uzun süre kalacağı öğrenildi.

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