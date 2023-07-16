Dünyaca ünlü çift Ed Westwick ile Amy Jackson Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir döneme damga vuran Amerikan gençlik drama dizisi Gossip Girl'ün Chuck Bass'ı Ed Westwick, 2022 yılında Amy Jackson ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri doludizgin devam eden ünlü çift, tatil için Türkiye'yi tercih etmişti.



Tatil cenneti Bodrum'un tadını çıkaran Westwick ve Jackson, önceki gün konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıdı.



Plajda arkadaş grubuyla zaman geçiren ikili, şezlonglarda sohbet edip, bir süre güneşlendi.



PLAJIN YILDIZI OLDU

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen İngiliz aktris Amy Jackson, formda görütüsüyle dikkat çekti.



Jackson’ın arkadaşıyla sohbet ettiği sırada gömleğini üzerine geçiren Ed Westwick, gözlerden kayboldu. Kısa süre sonra geri gelen oyuncu, kendilerine ait locaya geçti.



Ayrılık vakti geldiğinde arkadaşlarını uğurlayan Ed Westwick, sevgilisi Amy Jackson ile romantik anlar yaşadı.

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