  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dünyaca ünlü çift Ed Westwick ile Amy Jackson Bodrum'da aşka geldi

2007-2012 yılları arasında yayınlanan 'Gossip Girl' (Dedikoducu Kız) dizisinde canlandırdığı 'Chuck Bass' karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan Ed Westwick (36), kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Amy Jackson'la (31) Bodrum tatiline devam ediyor.

Dünyaca ünlü çift Ed Westwick ile Amy Jackson Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir döneme damga vuran Amerikan gençlik drama dizisi Gossip Girl'ün Chuck Bass'ı Ed Westwick, 2022 yılında Amy Jackson ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri doludizgin devam eden ünlü çift, tatil için Türkiye'yi tercih etmişti.

Dünyaca ünlü çift Ed Westwick ile Amy Jackson Bodrum'da aşka geldi
Tatil cenneti Bodrum'un tadını çıkaran Westwick ve Jackson, önceki gün konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıdı.

Dünyaca ünlü çift Ed Westwick ile Amy Jackson Bodrum'da aşka geldi
Plajda arkadaş grubuyla zaman geçiren ikili, şezlonglarda sohbet edip, bir süre güneşlendi.

Dünyaca ünlü çift Ed Westwick ile Amy Jackson Bodrum'da aşka geldi
PLAJIN YILDIZI OLDU

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen İngiliz aktris Amy Jackson, formda görütüsüyle dikkat çekti.

Dünyaca ünlü çift Ed Westwick ile Amy Jackson Bodrum'da aşka geldi
Jackson’ın arkadaşıyla sohbet ettiği sırada gömleğini üzerine geçiren Ed Westwick, gözlerden kayboldu. Kısa süre sonra geri gelen oyuncu, kendilerine ait locaya geçti.

Dünyaca ünlü çift Ed Westwick ile Amy Jackson Bodrum'da aşka geldi
Ayrılık vakti geldiğinde arkadaşlarını uğurlayan Ed Westwick, sevgilisi Amy Jackson ile romantik anlar yaşadı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick Bodrum'a geldi
  Magazin

Dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick Bodrum'a geldi

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık sebebi ortaya çıktı! Şok eden detay
  Magazin

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık sebebi ortaya çıktı! Şok eden detay

Doğuş'tan flaş itiraflar! Hayatı film mi oluyor?
  Magazin

Doğuş'tan flaş itiraflar! Hayatı film mi oluyor?

Hafsanur Sancaktutan 'Sektörden biriyle aşk yaşar mısın?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı!
  Magazin

Hafsanur Sancaktutan 'Sektörden biriyle aşk yaşar mısın?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı!

Ünlülerin Bodrum çıkarması
  Magazin

Ünlülerin Bodrum çıkarması

Öykü Karayel'den oğlu Roman ile ayna pozu
  Magazin

Öykü Karayel'den oğlu Roman ile ayna pozu