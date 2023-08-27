Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Dünyaca ünlü Amerikalı grup The Black Eyed Peas önceki gün özel bir konser için Bodrum’a geldi. Milas-Bodrum Havalimanı’nda görüntülenen grubun üyeleri Apl.de.ap, Taboo, J. Rey Soul, Keith Harris’e 20 kişilik ekip eşlik etti. Grup, Six Senses Kaplankaya oteline geçmek için VIP araçlarına bindi.



The Black Eyed Peas’in Manchester City’nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri’nden Şeyh Mansur’un özel davetinde sahne alacağı öğrenildi. Konserin gerçekleşeceği otelde Rus milyarder Roman Abramoviç de konaklıyor. Apl.de.ap ve J. Rey Soul, “Özel bir gösteri için geldik” dedi.

ÖZEL JETLE DÖNÜŞ YAPACAĞIZ

The Black Eyed Peas, konserden hemen sonra özel jetle Bodrum’dan ayrılacak. Grup üyelerinden Apl.de.ap, gazetecilerin sorularına şu yanıtı verdi: “Özel bir gösteri için Türkiye’deyiz. Birçok şovumuz var. O yüzden konserden sonra başka bir ülkeye geçeceğiz.”



The Black Eyed Peas’in rap vokali Taboo, havalimanında görüntülendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.