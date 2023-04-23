Dubai’de yolların tozunu attırdı!

Bayram tatilini fırsat bilerek ailesiyle birlikte Dubai’ye giden Merve Mermer, Ferrari marka üstü açık sarı otomobilin direksiyon koltuğuna geçerek pistlerdeki hünerlerini bir kez daha sergiledi.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Merve Mermer, ralli yarışları içinde sabırsızlandığını ifade etti.

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