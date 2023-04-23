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Dubai’de yolların tozunu attırdı!

İş insanı kimliğinin yanı sıra aynı zamanda milli ralli pilotu olan Merve Mermer, iş için gittiği Dubai’de yolların tozunu attırdı.

Dubai’de yolların tozunu attırdı!

Bayram tatilini fırsat bilerek ailesiyle birlikte Dubai’ye giden Merve Mermer, Ferrari marka üstü açık sarı otomobilin direksiyon koltuğuna geçerek pistlerdeki hünerlerini bir kez daha sergiledi.

Dubai’de yolların tozunu attırdı!

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Merve Mermer, ralli yarışları içinde sabırsızlandığını ifade etti.

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