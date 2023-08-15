Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ile tatiline devam ediyor

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak’taki bir beach’te görüntülenen çifte, arkadaş grubu eşlik etti.



Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in, kırmızı mayosuyla kendisini serin sulara bırakmasının ardından Emre Yetkin de soluğu eşinin yanında aldı.



SOLUĞU EŞİNİN YANINDA ALDI

Eşi Emre Yetkin’in suyun içerisinde yanağını okşayan Burcu Biricik’in halleri objektiflere böyle yansıdı. Çift plajın gözdesiydi.



FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Fiziğiyle beğeni toplayan Biricik, eşi ve arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Oyuncunun deniz keyfi sonrası merdivenlerden çıktığı sırada gören hayranlarıyla sohbet etmeye çalıştığı görüldü.

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