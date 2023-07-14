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Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inamadı! İşte detaylar...

Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte tekne tatiline çıktı.

Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Özçivit Ailesi, önceki gün Bodrum Kisebükü'nde demirledikeri lüks teknede görüntülendi.

  Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Arkadaş gurubuyla kahvaltı yapan aileden denize ilk giren Fahriye Evcen oldu. 37 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu, fit haliyle adından söz ettirdi. Eşinin ardından teknenin arka kısmından kendisini serin sulara bırakan Burak Özçivit’in göbekli hali objektiflere böyle yansıdı.

Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!
Deniz keyfi sonrası tekneye çıkan yakışıklı oyuncu, eşinin denizden çıkacağını duyunca, merdivenlerden eşine havlu uzatıp, elini tutarak yardımcı oldu.

Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!
Sıcağa dayanamayıp Ege'nin serin sularının tadını çıkaran ikili, daha sonra teknede baş başa güneşlendi.

Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

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