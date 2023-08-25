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Bodrum'da olan Yasemin Özilhan'ın aracı dikkat çekti!

'Doktorlar' dizinde 'Ela' karakteri ile tanınan Yasemin Özilhan, önceki gün Bodrum'daydı. Akşam saatlerinde arkadaşıyla su sporlarının yolunu tutan Özilhan, daha sonra özel üretim ATV’sinin direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu.

Bodrum'da olan Yasemin Özilhan'ın aracı dikkat çekti!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yasemin Özilhan, önceki gün Bodrum Kaplankaya’da görüntülendi. Akşam saatlerinde arkadaşıyla su sporlarının yolunu tutan Özilhan, bir saatlik deniz aktivitesi sonrası tekrardan karaya döndü.

Bodrum'da olan Yasemin Özilhan'ın aracı dikkat çekti!
Üzerindeki kıyafetleriyle denizbord yapan Yasemin Özilhan, köpeğini de yanına aldı.

Bodrum'da olan Yasemin Özilhan'ın aracı dikkat çekti!
Özel üretim ATV’sinin direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu.

Bodrum'da olan Yasemin Özilhan'ın aracı dikkat çekti!

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