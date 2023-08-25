Bodrum'da olan Yasemin Özilhan'ın aracı dikkat çekti!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yasemin Özilhan, önceki gün Bodrum Kaplankaya’da görüntülendi. Akşam saatlerinde arkadaşıyla su sporlarının yolunu tutan Özilhan, bir saatlik deniz aktivitesi sonrası tekrardan karaya döndü.



Üzerindeki kıyafetleriyle denizbord yapan Yasemin Özilhan, köpeğini de yanına aldı.



Özel üretim ATV’sinin direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu.

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